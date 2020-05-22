Сечин переназначен гендиректором "Роснефти" ещё на 5 лет

Игорь Сечин вновь назначен генеральным директором ОАО "НК "Роснефть"" сроком на пять лет: официальный договор начинает действовать 24 мая, известили в госкорпорации.

Некоторое время назад кабмин утвердил директивы, согласно которым члены совета директоров "Роснефти", представляющие интересы государства, должны будут утвердить кандидатуру Сечина на пост руководителя компании ещё на грядущие пять лет.

Пост начальника структуры Сечин получил в 2012 году. До этого он в течение нескольких лет был председателем совета директоров госкорпорации.

"Роснефть" является крупнейшей российской нефтедобывающей компанией. Чистая прибыль структуры в 2019 году составила 708 млрд рублей.