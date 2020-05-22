18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:02

Предприниматели Коми воззвали к врио главы региона с просьбой о помощи

фото ЗакС политика Предприниматели Коми воззвали к врио главы региона с просьбой о помощи

Индивидуальные предприниматели, работающие в различных отраслях бизнеса, записали видеообращение к врио главы Коми Владимиру Уйбе, в котором поведали о крахе своего дела после вынужденных полутора месяцев простоя из-за коронавирусных ограничений.

"В то время как ситуация с коронавирусом успокоилась, а новые вспышки замечены только в вахтовых посёлках, откуда, по вашим словам, невозможно распространиться инфекции, города живут обычной жизнью, дачные автобусы набиты битком, продуктовые магазины забиты людьми, а нашим предприятиям почему-то работать нельзя", - недоумевает владелец сети пабов "Крылья" в Сыктывкаре Максим Гегелев.

Обратившиеся выдвинули коллективные требования, в числе которых предлагается скорректировать систему определения самых пострадавших от ограничений отраслей и отменить деление по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Кроме того, бизнесмены настаивают на том, чтобы региональные власти компенсировали им расходы на аренду либо обязали арендодателей требовать от них только оплаты коммунальных платежей.

Коммерсанты предлагают Уйбе поступить по примеру Мурманской области и организовать адресный подход к предпринимателям, а также выделить дополнительные средства из бюджета региона на покрытие части убытков.

В Коми режим ограничений установлен до 30 мая. Новые очаги инфекции выявлены в вахтовых поселках. И хотя Уйба утверждал, что всех их удалось локализовать, коэффициент распространения COVID-19, превышает единицу, поэтому требования Роспотребнадзора не позволяют руководству республики ослабить режим ограничений. 

В республике выявлено свыше тысячи случаев заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:21 Дмитрий Быков: Следующий правитель будет хуже Путина

17:20 Навальный обнаружил на Avito яхту Дмитрия Медведева

17:19 Муниципал: ГИК рассмотрит вопрос о расформировании ИКМО "Новоизмайловское"

16:46 Столичных депутатов не стали штрафовать за нарушение самоизоляции из-за акции 9 мая

16:18 Путин заявил о стабилизации COVID-ситуации, но Голикова предупреждает об увеличении смертности

15:55 Лукашенко возмутился отказом России предоставить ему ракетный полигон

15:26 Муниципал: Певец-депутат Методие Бужор отчитался о доходе в 10,1 млн рублей

15:22 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков

15:10 Комитет по энергетике предлагает дать бизнесу отсрочку по оплате за теплоснабжение

14:53 Беглов обозначил условие для перехода к снятию ограничительных мер в Петербурге

14:51 Жителям Псковской области разрешили прогулки в любое время суток

14:26 Беглов учредил стимулирующие выплаты для работников стационаров с COVID-больными

14:17 После жалоб жителей в срочном порядке начали ремонтировать мост в Петро-Славянке

13:55 В Петербурге сняли запрет на прощание с усопшими

13:54 Чиновникам в Ленобласти предъявили обвинения в халатности из-за сгоревших домов-памятников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru