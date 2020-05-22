В Петербурге по делу о взятке задержали следователя полиции

43-летнюю следователя Главного следственного управления петербургской полиции задержали по делу о получении взятки, которая полагалась правоохранителю за смягчение меры пресечения, передает ТАСС.

"Следователь задержана по подозрению в получении взятки у здания Главного следственного управления ГУ МВД России на Лиговском проспекте в автомобиле Skoda. Задержание следователя происходило после получения от подозреваемой очередного транша в размере 120 тыс. рублей", - рассказали в региональном главке МВД.

Полный размер взятки оценивается в 1 млн рублей. Эти деньги пошли на то, чтобы подозреваемую по делу об организации незаконной миграции сначала перевели из СИЗО под домашний арест, а потом заменили его подпиской о невыезде. Смягчение меры пресечения уже произошло.

Известно, что независимо от новых обстоятельств дела, если таковые откроются, задержанную в ближайшее время уволят из органов "по дискредитирующим основаниям".