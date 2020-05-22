Беглов заявил о невозможности снижения платы за ЖКХ для петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал отрицательное заключение на законопроект фракции "Справедливая Россия", которая предлагала снизить долю максимального расхода граждан на оплату коммунальных услуг с 14% до 10% от дохода семьи.

В пояснительной записке депутат Надежда Тихонова написала, что последние семь лет социально-экономическое положение горожан снизилось, его ухудшения можно ждать и в текущем году. Она обратила внимание, что в Москве размер предельной допустимости оплаты коммунальных услуг давно составляет 10%.

"В условиях предполагаемого снижения доходов граждан, роста стоимости потребительских и непотребительских товаров, необходимо различными способами защищать малообеспеченных граждан от чрезмерных расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, еще более ухудшающих социальное положение людей", - написала Тихонова.

Беглов в своем заключении оценил потери для бюджета в случае снижения регионального стандарта в 1,5-2 млрд рублей. Таких возможностей у городской казны нет, отметил губернатор.

"Ввиду отсутствия соответствующего обоснования предусмотренное проектом закона снижение регионального стандарта представляется произвольным решением, принятие которого недопустимо в условиях сложившейся финансово-экономической ситуации, а также с точки зрения принципа эффективности расходования бюджетных средств и связанного с ним требования об обеспечении адресной поддержки нуждающихся граждан", - заявил губернатор.

Напомним, ранее в Смольном отказались от предложения сэкономить бюджетные деньги на строительстве Восточного скоростного диаметра. На ВСД в 2020 году город планирует потратить порядка 1 млрд рублей. Также в ЗакСе заявляли о необоснованных миллиардных тратах на взаимодействиt органов государственной власти со СМИ, которое, как обратил внимание депутат Александр Рассудов, обходится городу в 2 млрд рублей и напоминали о 13 миллиардах, заложенных в бюджете на повышение эффективности госуправления.

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