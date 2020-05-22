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12:31

"Все живы, здоровы": Сотрудники НИЦЭМ опробовали на себе вакцину от COVID-19

фото ЗакС политика "Все живы, здоровы": Сотрудники НИЦЭМ опробовали на себе вакцину от COVID-19

Работники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) изучили действие отечественной вакцины от коронавируса, испробовав её на себе, известил "Интерфакс" директор учреждения Александр Гинцбург.

Он не поделился тонкостями "процедуры", равно как и не озвучил количество сотрудников, принявших участие в эксперименте, отметив, что в процессе были задействованы разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

"Все живы, здоровы и радуются", - отчитался о ходе операции Гинцбург.

Глава НИЦЭМ уточнил, что речь идет о векторной вакцине, разработанной в НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить COVID-ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и дать иммунной системе возможность "познакомиться" с врагом.

Напомним, по официальным данным на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 326 448 россиян в 85 регионах. С начала эпидемии скончались 3249 граждан, излечили 99 825 человек.

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