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12:55

Жириновский задумался о продаже мумии Ленина за рубеж

фото ЗакС политика Жириновский задумался о продаже мумии Ленина за рубеж

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередным оригинальным предложением. Он считает целесообразным избавиться от мумии первого советского правителя Владимира Ленина, хранящейся на Красной площади, максимально выгодным для России способом.

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист", - написал политик в своем Twitter.

По словам Жириновского, в результате нетривиальной сделки можно выручить "огромные деньги", поскольку, считает он, по меркам мумий тело Ленина еще очень молодо выглядит и хорошо сохранилось.

В конце апреля в России отмечали 150-летие со дня рождения "вождя мирового пролетариата". Возложить цветы к мавзолею вышли коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым. Участники церемонии соблюдали санитарно-эпидемиологические меры предосторожности, введенные на период пандемии коронавируса.

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