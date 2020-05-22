Петербуржцу вернули иск к Смольному о бесплатной раздаче масок и перчаток горожанам

Смольнинский райсуд Петербурга отказался рассматривать поданный местным жителем Сергеем Алейниковым иск к Смольному, посоветовав обращаться с заявлением в инстанцию рангом выше - Горсуд.

Мужчина, напомним, хочет оспорить п. 20-2 постановления № 121, которое обязывает петербуржцев в транспорте и общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. Истец настаивает, что было нарушено его право на обеспечение СИЗ при исполнении этого пункта. Он просит суд обязать Смольный организовать пункты бесплатной выдачи петербуржцам масок и перчаток и отменить обязательное ношение СИЗ.

Изучив иск петербуржца, райсуд счел с такого рода претензией Алейникову следует обращаться в Горсуд.

"Заявление надо подавать в Санкт-Петербургский городской суд. Другой альтернативы нет", - указывается в сообщение объединенной пресс-службы судебных ведомств.

Ранее Горсуд Петербурга принял к производству подобный иск, поданный активистом Александром Матвеевым: он тоже оспаривает пункт об обязательном ношении СИЗ.