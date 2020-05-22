Публичные слушания по градостроительным вопросам переводят в онлайн из-за пандемии

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга подготовил законопроект, предусматривающий проведение онлайн-альтернативы публичным слушаниям в условиях режима повышенной готовности. Интернет-демонстрации проектов с возможностью для горожан высказать свое мнение обозначены в документе как "общественные обсуждения".

В пояснительной записке к документу главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев сообщает, что необходимость проведения обсуждений проектов в интернете обусловлена запретом на проведение массовых мероприятий из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что на общественные обсуждения онлайн смогут выноситься вопросы по изменению Генплана, правил землепользования и застройки, планировки и межевания территорий, а также проекты решений по предоставлению разрешений на на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Сейчас по перечисленным вопросам должны проводиться публичные слушания, подразумевающие очное присутствие участников мероприятия. В КГА полагают, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует законного способа вынести проекты на обсуждение не подвергая горожан риску заразиться. При этом онлайн-формат не станет нормой после снятия антивирусных ограничений.

"С учетом временного характера установленных в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничительных мер проектом <...> вводится положение о том, что общественные обсуждения проводятся только в случае, если федеральными нормативными правовыми актами и (или) нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, согласно которым проведение публичных и иных массовых мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Санкт-Петербурга, запрещены", - сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, документом предусматривается возможность продления сроков подготовки документации по планировке территорий, если из-за распространения коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, не позволяющие выполнить эту работу в срок.

Законопроект пока находится на антикоррупционной экспертизе и еще не внесен в Законодательное собрание.