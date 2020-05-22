В Петербурге сняли запрет на прощание с усопшими

Смольному и Роспотребнадзору удалось прийти к консенсусу относительно запрета на прощание родственников усопшими, введенного ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки: ограничения будут сняты только при условии соблюдения всех санитарных требований.

О послаблении введенных ранее мер известил градоначальник Александр Беглов во время совещания координационного штаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, об ужесточении похоронных правил стало известно 19 мая. До особого распоряжения родным воспрещалось прощаться с усопшими, даже если человек скончался в результате ножевого ранения или умер своей смертью.

Несмотря на это, ранее руководитель межведомственной рабруппы по противодействию распространению COVID-19 в городе на Неве Евгений Шляхто пояснял, что тела граждан, погибших от инфекции, опасности не представляют, поэтому хоронить их в цинковых гробах - как рекомендовал Роспотребнадзор - смысла не имеет.

Добавим также, до 31 мая городские кладбища закрыты для посещений.

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