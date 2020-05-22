Беглов учредил стимулирующие выплаты для работников стационаров с COVID-больными

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об установлении дополнительных выплат работникам городских стационаров, принимающих пациентов с COVID-19, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно документы, деньги получат сотрудники соцучреждений, трудившиеся не менее 14 дней в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации, карантина).

С 15 апреля по 15 июля стимулирующие надбавки будут установлены для медиков вне зависимости от наличия или отсутствия коронавируса в организме:

- врачам по 40 тысяч рублей (если COVID-19 нет) и 60 тысяч рублей (если есть);

- среднему медицинскому персоналу по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно;

- младшему медицинскому персоналу по 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей;

- социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей;

- техническому персоналу и персоналу иных должностей 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

На обозначенные цели из федерального бюджета выделено 154 млн рублей. Перечислять средства начнут до получения официальных зарплат.

Подобного рода надбавки могут получить порядка 6 тысяч человек.

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