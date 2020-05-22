Жителям Псковской области разрешили прогулки в любое время суток

Правительство Псковской области решило отменить действовавшие до недавнего времени ограничения на прогулки. Теперь гражданам будет позволено появляться на улице круглосуточно, о чем объявил в ходе онлайн-совещания с подчиненными губернатор Михаил Ведерников.

"Сейчас сложились такие обстоятельства, при которых подростки во многих случаях просто не могут выходить из дома, потому что их родители находятся на работе. Также есть вопросы у мамочек с детьми, потому что далеко не все малыши дают возможность выходить именно в то время, которое определено. Таких тонкостей много", - приводит его соображения ТАСС.

Однако, подчеркнул чиновник, если люди, получив больше свободы действий, будут игнорировать "коронавирусные" санитарно-эпидемиологические требования, в регионе немедленно вернутся к отменяемой с 23 мая норме. По словам Ведерникова, отрицательная динамика и даже антирекорды последней недели по числу заболевших не дают возможности перейти к первому этапу снятия ограничений.

"О себе дают знать майские праздники, пренебрежительное отношение к ограничительным мерам бесследно не прошло", - считает глава области.

Ранее гулять разрешалось только по нескольку часов в дневное время. По последним данным, за весь период пандемии в Псковщине зарегистрировали 541 случай инфицирования COVID-19 и 10 летальных исходов.