ЕСПЧ зарегистрировал жалобу блогера Синицы, осужденного за твит о детях силовиков

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на российкое правосудие от блогера Владислава Синицы, получившего реальные 5 лет заключения за экстремизм в интернете. Об этом сообщил в Telegram глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В публичной перепалке с оппонентом в Twitter в разгар московских протестов лета 2019 года Синица описал гипотетическую ситуацию, при которой избиваемые на митингах демонстранты начинают физически мстить детям росгвардейцев. Свои пять лет блогер получил в сентябре прошлого года. Он отыбвает срок в колонии общего режима в Костромской области.

Впоследствии на его дело ссылался в интервью ТАСС президент Владимир Путин, выражая уверенность в соразмерности преступления и наказания.