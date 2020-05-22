Столичных депутатов не стали штрафовать за нарушение самоизоляции из-за акции 9 мая

Столичная комиссия Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) решила, что никакого состава правонарушения в акции в честь 9 мая, которую провели коммунисты, нет, поэтому штрафовать граждан, на которых были составлены протоколы о нарушении режима "самоизоляции", не надо, поделился с "МБХ медиа" депутат Валерий Рашкин.

Выданные участникам мероприятия протоколы признаны незаконными. Всего тогда задержали девять человек.

"Вынесены однотипные решения - отказать в претензии полиции к нашим товарищам и вынести вердикт, что они [полицейские] не знают законодательства и нарушают. Если комиссия настроена таким образом, что встать на сторону закона, то, надеюсь, все будут оправданы. Мы будем подавать соответствующие иски к полиции. Они незаконно ограничили нахождение граждан, тем более депутатов, на улицах Москвы", - рассказал Рашкин.

На данный момент нелегитимными признаны протоколы, составленные в отношении депутата Мосгордумы Николая Зубрилина, муниципального депутата района Останкино Сергея Цукасова, главу муниципального округа Сокол Николая Степанова, а также помощника Рашкина Кирилла Охапкина и еще одного манифестанта.

Перечисленных граждан задержали 9 мая на Тверской улице во время шествия по случаю 75-летия со Дня Победы.