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17:21

Дмитрий Быков: Следующий правитель будет хуже Путина

фото ЗакС политика Дмитрий Быков: Следующий правитель будет хуже Путина

Публицист и писатель Дмитрий Быков в последнем выпуске своей авторской радиопрограммы поотвечал на привычные для него вопросы о политическом будущем России, однозначно заявив, что при всем его неприятии нынешнего режима правитель, который придет на смену Владимиру Путину, будет еще хуже. Об этом, в частности, ему говорит весь исторический путь России за последние 100-150 лет, в течение которого, по его оценке, каждое новое правительство было хуже предыдущего. Но прежде всего Быков видет предпосылки к пессимистическому сценарию в сомнительном моральном климате, царящем в современной России.

"Людям не хочется быть хорошими - какое-то время назад для них еще было престижно быть умными или казаться себе гуманными, по крайней мере. Сегодняшний человек в России наслаждается падением, он пребывает в экстазе падения, ему нравится быть плохим. Это очевидно в любом совершенно общественном обсуждении, на любой телепрограмме, в любом блоге – мы видим такой экстаз самоумаления, самоужесточения, демонстрацию худшего, что-то вроде такого эксгибиционизма трупного, который описан у Достоевского", - заметил литератор.

Детализируя свой прогноз, он подчеркивает, что первый правитель после Путина может быть каким угодно, но точно продержится недолго (будет короткий период чехарды). В свою очередь, то большее зло, которое предрекает Быков, воплотится в руководителе "через одного" после нынешнего, который тоже обречен занять свое место надолго.

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