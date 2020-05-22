Навальный обнаружил на Avito яхту Дмитрия Медведева

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что на площадке Avito появилось объявление о продаже яхты, некогда принадлежавшей экс-премьеру Дмитрию Медведеву. На данный момент публикация удалена с сайта, однако запись о ней по-прежнему доступна в кэше Google.

Плавсредство, представляющее собой яхту премиум-класса Princess 85MY 2009 года выпуска, оценено в 134 млн рублей. Судно стоит в порту Сочи. На борту находятся 5 кают, в которых могут разместиться до 12 пассажиров.

"Просторная обеденная зона, оборудованный бар. В носовой части располагается vip-каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной", - следовало из объявления.

Навальный утверждает, что на яхте некогда проводил досуг Медведев - водное средство даже упоминалось в резонансном расследовании ФБК "Он вам не Димон". Тогда она носила имя "Фотиния" - в честь супруги экс-премьера.

"В 2015-м Медведев сменил яхту на более роскошную за 865 миллионов. Ну, а со старой пришлось что-то делать", - отмечает Навальный.

Политик заявил, что судно отныне принадлежит свояку Владимира Путина Николаю Шамалову, который назвал его в честь своей жены - "Татьяна". Именно Шамалов, по всей вероятности, и ищет для яхты нового хозяина.