В рамках весенне-летнего призыва в армию отправятся почти 3 тысячи петербуржцев

В городе на Неве стартовала весенне-летняя призывная компания, в рамках которой проходить военную службу отправятся 2988 молодых петербуржцев, известили в пресс-службе Смольного. На сегодняшний день 34 горожанина отбыли в армию.

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции каждый призывник обязательно превентивно проходит тест на COVID-19, а также обеспечивается средствами индивидуальной защиты на весь путь до места прохождения службы. Все рекруты по прибытии отправляются на карантин.

Работники военных комиссариатов и военнослужащие ЗВО ежедневно принимают участие в санитарной обработке призывных пунктов. Во всех точках сборах есть СИЗ и средства дезинфекции.

В пункте новобранцев обеспечивают питанием и продовольствием в дорогу.