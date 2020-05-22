ГУП "ТЭК СПб" ответило на критику Макарова

В ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" прокомментировали призывы спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова устроить проверку государственных заказов этого предприятия.

Представители организации заверили ЗАКС.Ру, что проводят свои закупки в полном соответствии с законом, 98% из них - в электронном формате. По подсчетам ГУП "ТЭК СПб", экономия по итогу проведения закупочных процедур составляет порядка 7%.

"В результате совершенствования закупочной политики предприятия в 2019 году ТЭК занял 21-ую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок среди российских ГУПов. Теплоэнергетическая компания улучшила свое положение в списке, поднявшись на 26 строчек по сравнению с результатом 2018 года", - заявили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Напомним, Макаров обрушился с критикой на предприятие во время обсуждения поправок в бюджет Петербурга. Он призвал Смольный изучить финансовую активность ГУП, напомнив также об авариях на теплосетях позапрошлой зимой.

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