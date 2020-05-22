18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

22 мая, 18:59

С 25 мая начнутся единовременные выплаты всем петербуржцам старше 65 лет

фото ЗакС политика С 25 мая начнутся единовременные выплаты всем петербуржцам старше 65 лет

Губернатор Александр Беглов объявил о том, что с 25 мая начнется второй этап единовременных выплат по 2 тысячи рублей пожилым неработающим людям, соблюдающим правила самоизоляции, сообщает официальный сайт городского правительства.

Если на первом этапе деньги достались только пожилым инвалидам и пожилым людям, находящимся на домашнем соцобслуживании, то со следующей недели право претендовать на выплату получают абсолютно все неработающие петербуржцы старше 65 лет, соблюдающие правила самоизоляции. Чиновники обещают перевести сумму автоматически. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков подтвердил ЗАКС.Ру, что с 25 мая деньги будут перечислять тем, кто еще не получил выплаты. Решение начать выплаты до завершения режима самоизоляции принято из-за большого количества просьб об этом, рассказал руководитель ведомства:

- Много было обращений в адрес правительства с просьбой все-таки не использовать заявительный принцип, чтобы не гонять людей оформлять документы, куда-то подавать заявления и прочее. И второе – раньше выплатить эти суммы.

Деньги должны получить еще около 450 тысяч человек, уточнил Ржаненков. Он добавил, что те, кто уже получил выплаты, пока на новые рассчитывать не могут. По его словам, при продлении режима самоизоляции будет рассматриваться и вопрос о дополнительных средствах для людей старше 65 лет.

- Конечно, будут рассматриваться эти вопросы. Конечно, у нас есть разные варианты. Сейчас никто однозначно сказать не сможет, - заявил руководитель ведомства.

По словам Ржаненкова, основная часть неработающих людей старше 65 лет соблюдала режим самоизоляции, поэтому "подтверждать этот факт нет необходимости". Такой вывод сделан на основе работы социальной службы и волонтерских организаций, которые оказывали помощь пожилым людям, рассказал глава комитета.

Если на первом этапе выплаты обошлись городу почти в 600 млн рублей, то на втором этапе на них выделят 817,6 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22 мая, 20:51 В Ломоносове отремонтировали привокзальное здание-памятник

22 мая, 20:31 Матвиенко поддерживает тренд на объединение регионов

22 мая, 19:53 Возле Александро-Невской лавры восстановили граффити с Данилой Багровым

22 мая, 19:52 Петербургский День молодежи в онлайн-формате оценили в 2 млн рублей

22 мая, 19:20 Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

22 мая, 18:59 С 25 мая начнутся единовременные выплаты всем петербуржцам старше 65 лет

22 мая, 18:59 ГУП "ТЭК СПб" ответило на критику Макарова

22 мая, 18:51 В Подмосковье отменяют пропускной режим

22 мая, 18:25 В рамках весенне-летнего призыва в армию отправятся почти 3 тысячи петербуржцев

22 мая, 18:22 В Петербурге спустили на воду новый фрегат "Адмирал Головко"

22 мая, 17:58 Агитация без правил

22 мая, 17:53 Военный 442-й окружной госпиталь перепрофилировали под приём COVID-больных

22 мая, 17:52 НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцин против COVID-19

22 мая, 17:21 Дмитрий Быков: Следующий правитель будет хуже Путина

22 мая, 17:20 Навальный обнаружил на Avito яхту Дмитрия Медведева

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru