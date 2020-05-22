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22 мая, 19:20

Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

фото ЗакС политика Актер Депардье получил право на компенсации в России из-за пандемии COVID-19

Имеющий с 2013 года российское гражданство французский актер Жерар Депардье, также занимающийся бизнесом, получил право на государственные субсидии в России, поскольку его ИП включили в список предприятий, которые в значительной мере пострадали от "коронавирусных" ограничений. Об этом пишет издание "Открытые медиа", авторы которого изучили документы Федеральной налоговой службы, позволившие сделать такой вывод.

Согласно сайту ФНС, "лавочка" Депардье может претендовать на выплату по 12130 рублей на каждого сотрудника в мае и июне, а также на отсрочку по уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды. Как бизнесмен он зарегистрирован в Новосибирске. При оформлении он описал род занятий ИП как "деятельность творческую, деятельность в области искусства и организации развлечений".

Для того, чтобы получить материальные преференции от государства, Депардье не должен увольнять более одной десятой части сотрудников, а также предъявить для проверки актуальные и корректные данные банковского счета.

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