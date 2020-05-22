Возле Александро-Невской лавры восстановили граффити с Данилой Багровым

Уличные художники привели в порядок испорченное вандалами граффити с изображением главного героя культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилы Багрова, украшавшее собой транформаторную будку на площади Александра Невского.

"На восстановление ушло всего два часа, даже меньше. Там ничего критичного не было, но мы не могли мимо пройти. Как только время появилось, мы сразу же туда подъехали", - рассказал ТАСС представитель группы граффитистов Артем Бурж.

В последний раз изображение подвергалось порче на прошлой неделе. Рисунок не дает покоя прохожим как минимум с 2018 года, когда его тоже заливали краской и после восстанавливали. Разница в том, что рядом с восстановленным лицом Багрова в исполнении трагически погибшего актера Сергея Бодрова-младшего теперь не написано его крылатой фразы: "В чем сила, брат?", и сам ракурс выбран другой.