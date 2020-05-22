Матвиенко поддерживает тренд на объединение регионов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в эфире телеканала "Россия 1", положительно отозвалась о намерении властей Архангельской области и Ненецкого автономного округа объединиться, создав новый укрупненный регион.

"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное" - гласила ее реплика.

Бывшего петербургского губернатора в принципе устраивает подход слияния субъектов в РФ, в котором она видит некую оптимизацию. Однако, Матвиенко не уточнила, какие именно области имеет в виду.

"Честно говоря, есть еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития", - отметила глава Совфеда.

Примечательно, что в новый регион чиновники уже успели "позвать" и соседнюю республику Коми, однако ее временный руководитель Владимир Уйба категорически осудил решение проблемы "сверху", без учета мнения жителей.

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