Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сведения о заражении Кадырова коронавирусом

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в прямом эфире в Instagram заявил, что сведения о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом не соответствуют действительности, передает РИА "Новости".

"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", - сказал Даудов.

По его мнению, в СМИ "пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты". Даудов назвал это неправдой.

"Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо", - подчеркнул он.

Даудов также заявил, что не соответствуют действительности сообщения о заражении коронавирусом местного министра здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева.

Ранее источники ТАСС, "Интерфакса" и РИА "Новости" сообщали, что Кадыров находится в одной из клиник Москвы с подозрением на коронавирус. BAZA утверждает, что он в тяжелом состоянии, и у него поражение легких.