Число зараженных коронавирусом в России превысило 335 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 9434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 335 882 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге известно о 363 новых случаях заражения, в общей сложности заболели 12 955 человек. В Ленобласти прибавилось 57 зараженных: 2380 всего.

В Вологодской и Калининградской областях зафиксировано по 41 новому случаю заражения (всего 603 и 1158 соответственно), в Коми – 38 (всего 1105), в Архангельской области – 37 (всего 925). В Новгородской области заболели еще 35 человек (всего 784), в Мурманской области – 34 (всего 2868), в Псковской – 30 (всего 543), в Ненецком автономном округе – 2 (всего 62).

Умерли за последний день 139 пациентов с коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии от болезни скончались 3388 человек. Число вылечившихся возросло до 107 936 человек.