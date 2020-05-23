К администратору паблика "Омбудсмен полиции" пришли с обыском

К администратору паблика "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову пришли с обыском, сообщается в Telegram-канале проекта.

Сообщение о том, что правоохранители пришли к Худякову, появилось в канале около 7 утра 23 мая. По его словам, дверь пилили болгаркой. О причинах обыска и кто именно их проводит, не сообщается.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал создателя проекта Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве. Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера".

Воронцов категорически отрицает вину, заявляя, что дело носит заказной характер. 11 мая его госпитализировали в больницу в СИЗО, его состояние было средней тяжести.