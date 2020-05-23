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12:14

В общежитии СПбГУ произошел пожар

фото ЗакС политика В общежитии СПбГУ произошел пожар

В студгородке СПбГУ в Петродворцовом районе произошел пожар в одном из корпусов, сообщили в управлении МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в корпусе 4 дома 64 на Ботанической улице спасатели получили незадолго до полуночи 22 мая. Огонь потушили всего за час, пострадавших нет. По словам представителей МЧС, горело подсобное помещение на площади 9 кв. метров.

Около сотни человек – студентов и сотрудников – эвакуировали. По словам самих студентов, пожар произошел на кухне на девятом этаже, сообщает 78.ru. При этом "Фонтанка.ру" пишет, что загорелась кладовка, где хранили компьютерные блоки. По данным издания, огонь уничтожил пианино.

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