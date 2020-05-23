Оксана Пушкина вылечилась от коронавирусной инфекции

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в своем Instagram сообщила, что вылечилась от коронавирусной инфекции, и тест показал у нее наличие антител к вирусу.

"Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на COVID-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям!" - написала она.

О своем заболевании Пушкина рассказала 13 мая. Кроме нее, в Госдуме заболели еще несколько депутатов. Известно, что коронавирусом заразились также депутаты от КПРФ Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и представитель фракции "Единая Россия" Светлана Максимова, имена других не сообщались.