СМИ: Неизвестный захватил заложников в банке в центре Москвы

В Москве неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа Банка" на улице Земляной вал, пишут "Интерфакс" и BAZA со ссылкой на источники.

По словам источника "Интерфакса", злоумышленник угрожает взорвать здание. BAZA пишет, что мужчина с рюкзаком, из которого торчат провода, по данным издания, в заложниках – четыре сотрудника банка и один посетитель.

Подтверждения информации пока нет. ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источник пишут, что полиция проверяет сведения. По данным ТАСС, сообщение о захвате заложников поступило на службу "02".

Обновлено 14:24 ТАСС со ссылкой на источник пишет, что злоумышленник удерживает в заложниках до шести человек и угрожает взорвать банк.

Обновлено 14:27 РИА "Новости" в Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы передает, что правоохранители ведут с захватчиком переговоры.