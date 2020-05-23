Сотрудники "Альфа-банка" покинули отделение в Москве, где неизвестный взял заложников

Директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов в разговоре с РБК сообщил, что сотрудники отделения банка на улице Земляной вал в Москве, где неизвестный взял в заложники несколько человек, покинули здание.

"Нам известно, что сотрудникам "Альфа-банка" удалось покинуть отделение", - сказал Гиязов.

По его словам, захвативший заложников человек забаррикадировал двери, при этом, по свидетельству сотрудников банка, требования злоумышленника непонятны и неадекватны. Источник "Интерфакса" сообщил, что злоумышленник удерживает в заложниках одного посетителя. По одной из версий, мужчина одет как курьер службы доставки еды "Деливери Клаб". В компании сообщили, что пока не получали запросов от правоохранительных органов и не могут подтвердить, действительно ли это их курьер, пишет "Подъем" в Telegram-канале.

Информация о том, что неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы, появилась днем 23 мая. Полиция начала переговоры со злоумышленником.