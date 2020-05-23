Захвативший заложников в банке в центре Москвы мужчина задержан

Захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве мужчина задержан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, у мужчины не было взрывного устройства, которым он угрожал, только муляж бомбы. По предварительным данным, причиной его поступка стали долги по кредитам.

Сотрудники спецпотразделений взяли здание штурмом. В управлении МВД по Москве подтвердили, что злоумышленник задержан, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники сотрудников "Альфа-банка" и одного посетителя. Работникам банка удалось покинуть здание, посетитель оставался в заложниках. В результате штурма пострадавших нет.