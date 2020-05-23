СК возбудил дело после захвата заложников в "Альфа-банке" в Москве

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту заложника в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу, сообщили в СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренном ст. 206 УК РФ (захват заложника). По версии следствия, захватчик "при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство".

Мужчина захватил заложников в "Альфа-банке" днем 23 мая. Оказавшиеся в здании сотрудники банка вскоре смогли его покинуть, один из заложников остался. Вскоре силовики взяли здание штурмом, и злоумышленник был задержан. Пострадавших нет.