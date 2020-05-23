На создателя "Омбудсмена полиции" завели дело о распространении порнографии

Управление МВД по Москве возбудило в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова новое уголовное дело – об обороте порнографических материалов, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 242 УК РФ. В релизе МВД имя подозреваемого не указано, ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы московского МВД Владимира Васенина пишет, что это именно Воронцов.

По версии полиции, в сентябре 2018 года Воронцов совместно с другими лицами опубликовал интимные фотографии женщины, имя которой не раскрывается. Эта женщина, сообщили в МВД, обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Утром 23 мая правоохранители пришли с обыском к одному из администраторов "Омбудсмена полиции" Игоря Худякова в Вологде. Его задержали и увезли в Москву. Также в Telegram-канале проекта сообщается, что бывший администратор паблика под ником "Диана Ковалевская" - действующий сотрудник полиции – перестала выходить на связь после того, как с ней связалось начальство и попросило прибыть на место службы.