В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели

За минувшие сутки в России официально зафиксировали 8599 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщает правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это минимальное значение за последние три недели.

Как и в течение почти всего времени действия режима повышенной готовности, остальные субъекты РФ с существенным отрывом опережает Москва (+2516), за ней следует Подмосковье (+862), и третье место принадлежит Петербургу (+384).

По стране за сутки поправилось 5363 человека с инфекцией, 153 умерло.

Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 гражданина (Россия по этому показателю занимает второе место в мире). К летальному исходу с начала пандемии заболевание привело 3541 человека.