В Ломоносовском районе просят предотвратить загрязнение воды

В граничащей с КАД деревне Горбунки Ломоносовского района жители просят чиновников избавить их от возможного загрязнения источника воды, о чем сообщает паблик "Петербургский гражданин". Объектом их недовольства стал розничный магазин, недавно построенный в 13 метрах от реки Стрелки. Активисты предрекают в связи с этим обстоятельством неизбежное, с их точки зрения, ухудшение качества питьевой воды.

"Даже мелкая коммунальная авария может спровоцировать загрязнение реки, что приведет к серьезному бедствию, поставит под угрозу здоровье и жизнь людей и функционирование всей деревни", - считает лидер правозащитной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.

Утверждается, что местная прокуратура уже признавала строительство объекта незаконным. Теперь общественники запросили документацию, касающуюся строительства. В случае, если обнаружится разрешительный документ, они требуют привлечения должностного лица к уголовной ответственности.