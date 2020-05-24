На крейсере "Аврора" отметили его очередной юбилей

На крейсере "Аврора" прошла торжественная церемония, посвященная 120-летию судна, сообщает сайт Западного военного округа. Ее возглавлял командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"В ознаменование юбилея на "Авроре" состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, церемония подъема Государственного Флага Российской Федерации и Военно-Морского Флага, а также флагов расцвечивания. Командир крейсера капитан 2-го ранга Юрий Шишкарев наградил офицеров, мичманов и матросов корабля, достигших особых успехов в боевой подготовке", - гласит сообщение.

Крейсер "Аврора", спущенный на воду в 1900 году, из-за технологических проблем достраивался на плаву еще три года. Наибольшую известность он получил во время русско-японской войны и в день октябрьской революции 1917 года, когда Зимний дворец завхатывали большевики.