Калининградский губернатор решил заочно подискутировать с руководством США

Возглавляющий Калининградскую область Антон Алиханов болезненно отреагировал на слова советника президента США Дональда О'Брайена, который счел российский регион "кинжалом в сердце Европы".

"Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости", - интерпретировал он высказывания оппонента в беседе с РБК.

Суть высказываний американского чиновника заключалась в том, что, по его мнению, Калининградскую область российская власть превратила в де-факто закрытый военный объект, куда трудно попасть иностранным туристам.