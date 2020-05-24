Явлинский составил программу поддержки медиков

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, считающий первоочередными расходами государственного бюджета финансовое стимулирование борющихся с коронавирусом медиком, опубликовал свой план их поддержки. В его программе - 11 пунктов.

Помимо базовых требований, касающихся поддержки здравоохранения в целом, он предлагает, в частности, создание "Всероссийского центра профилактики инфекционных заболеваний".

Также Явлинский настаивает на государственно-частном партнерстве в решении таких проблем, как обеспечение медучреждений койками, и на тщательной и долговременной разработке вакцин, которая "должна занимать месяцы, а не годы".

По заболеваемости коронавирусной инфекцией Россия занимает второе место в мире.

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