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17:14

Володин вновь публично расхвалил Путина как главную ценность российского государства

фото ЗакС политика Володин вновь публично расхвалил Путина как главную ценность российского государства

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в очередной раз выступил с публичной похвалой в адрес президента Владимира Путина. Если всерьез верить его словам, то Путин в настоящее время представляет собой некий заслон, не позволяющий реализоваться проискам в отношении России других государств.

"Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество - это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать", - цитирует его ТАСС.

Вместе с США работают против Путина и России оппозиционно настроенные политики, убежден спикер Госдумы.

Володину принадлежат также озвученные в течение последнего года слова о том, что Путин - главная ценность России и что сила государства состоит исключительно в талантах данной персоналии.

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