Латынина считает, что с коронавирусом Россия ведет гибридную войну и ее проигрывает

Публицист Юлия Латынина, рассуждавшая долгое время о способности российского руководства вести только гибридные войны, расценила борьбу с коронавирусом как первую гибридную войну проигранную, о чем сказала в авторской радиопрограмме.

"И вот настоящая война пришла в Россию. Это война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство снизу доверху за некоторыми исключениями настроено на то, чтобы вести настоящую войну в точности так, как гибридную, то есть врать, интернет производить фейки. И оказывается, что даже эти фейки производятся чрезвычайно плохо. И насколько они плохо производятся, мы, собственно, видимо, увидим на близящемся референдуме о продлении навечно полномочий Владимира Владимировича", - отметила Латынина.

В качестве аргументов она приводит телепропаганду и официально сообщаемое число пострадавших, с ее точки зрения, заниженное.

Россия занимает второе место в мире по числу граждан, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. По последним данным больны свыше 300 тысяч человек.