"Страшная зараза" отправила главу Тывы и региональных чиновников в больницу

Руководитель Тывы Шолбан Кара-оол известил подписчиков "ВКонтакте", что вынужден был прервать свою трудовую деятельность, так как его сразил некий "страшный" недуг. Кроме него в больницу угодили несколько местных чиновников.

"Мы знали, что можем заболеть. <…> В больнице сейчас лежат, кроме меня, председатель администрации Танды, Улуг-Хема [муниципалитеты в Туве - прим. ред.], есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Болезнь заразная, распространяется очень быстро. Охватывает все части организма, состояние [здоровья] ухудшается, буквально за четыре дня человек может превратиться в труп", - поведал о своем состоянии Кара-оол.

В послании управленец не говорит, какая конкретно болезнь его поразила, однако по информации ТАСС, чиновник подхватил коронавирусную инфекцию. В обращении Кара-оол просит граждан быть бдительнее и внимательнее относиться к соблюдению режима самоизоляции.

По состоянию на 25 мая в Тыве зафиксировано 706 случаев заражения COVID-19, 83 человека излечились, один скончался.