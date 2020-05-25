Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова известила, что в рамках общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию свой голос можно будет отдать дистанционно, пишет "Российская газета".

Новый формат будет опробован лишь в нескольких, "пилотных", регионах.

"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее „московской" технологии", - пояснила Памфилова.

Для того, чтобы ЦИК разрешил тому или иному субъекту РФ подключить опцию дистанционного голосования, его руководитель должен будет доказать комиссии готовность соблюсти все требования.

"В данном случае задачу облегчает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов. Это несколько снижает „порог входа" для применения новых технологий и позволяет ориентироваться на более мягкие требования к реализации дистанционного голосования", - подытожила Памфилова.

23 мая Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах.

Ранее ЦИК "разморозил" резервные средства для проведения плебисцита по Конституции.