Новгородским магазинам запретили обслуживать покупателей без масок

Власти Новгородской области воспретили открытым торговым точкам обслуживать клиентов без масок или респираторов на лице. Соответствующие коррективы внес в указ об установлении в регионе режима повышенной готовности его руководитель Андрей Никитин.

"Маски носить крайне желательно, вы тем самым бережёте своё здоровье. Я могу говорить об обязательности, я могу вас обязать что-то сделать, но я думаю, что все новгородцы - разумные люди и могут принимать решения не только потому, что их губернатор к чему-то обязывает, а потому, что вы своё здоровье тем самым сохраните", - прокомментировал Никитин свою инициативу на просторах соцсетей.

С 12 мая в Новгородской области возобновили работу магазины, торгующие непродовольственными товарами и имеющие отдельный вход с улицы. ТК при этом остаются закрытыми.

В выходные в регионе резко увеличилось количество граждан, инфицированных COVID-19: с 23 на 24 мая зафиксировано 95 новых случаев. Всего заболели 844 человека, однако штаб прогнозирует рост заболеваемости.