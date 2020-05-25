В РФ выявили ещё 8946 случаев инфицирования COVID-19: заболели свыше 353 тысяч человек

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 8946 россиян, информирует оперативный штаб. Таким образом, по состоянию на 25 мая всего COVID-19 выявлен у 353 427 граждан РФ.

За сутки от заболевания скончались 92 пациента, всего с начала эпидемии погибли 3633 человека.

Проведено свыше 8,9 млн лабораторных тестов на наличие инфекции (плюс 260 тысяч за минувшие сутки).

В Петербурге вирус подтвердился у ещё 374 жителей (всего - 13 713), плюс 5 летальных исходов (всего - 138). В Ленинградской области заболели ещё 58 человек (всего - 2495).

В мире COVID-19 зафиксировали у более 5,4 млн граждан, скончались свыше 345 тысяч человек.