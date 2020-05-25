В Мурманской области запретили приходить в магазины и аптеки без масок

Правительство Мурманской области запретило гражданам находиться без маски в магазинах, аптеке, транспорте, в том числе такси, из-за эпидемии коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Сейчас в регионе действует первый этап снятия ограничений.

""Правительством Мурманской области внесены следующие уточнения к правилам, касающимся граждан: запрещено находиться без маски в общественных помещениях, магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси (люди без масок обслуживаться не будут). Рекомендуется использовать маски на улице", - указано в сообщении.

Сейчас в Мурманской области зафиксировано 2900 случаев заражения коронавирусом, всего по России – более 353 тысяч.

Аналогичные меры ввели в Новгородской области. Там тоже запретили магазинам обслуживать посетителей без масок.