Операторы предупредили о риске банкротства из-за бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Главы четырех региональных ассоциаций операторов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмами, в которых заявили об угрозе банкротства для некоторых провайдеров из-за законопроекта о бесплатном доступе россиян к социально значимым сайтам, передает РБК.

Письма направили представители ассоциации "Ростелесеть", "Областные телевизионные сети" (Ленобласть), Ассоциации телекоммуникационных операторов (Петербург) и Ассоциации операторов связи Владимирской области. Глава АСТО Алексей Леонтьев обратил внимание на то, что около половины абонентов пользуются только 10-20 ресурсами, и если эти ресурсы попадут в перечень социально значимых, то эти клиенты смогут полностью отказаться от услуг операторов.

"При этом переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг", — подчеркнул Леонтьев.

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. После этого Минкомсвязи требовало с 1 марта обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти, однако этот срок был отложен.

В апреле Минкомсвязь утвердила перечень подобных ресурсов. В него вошло почти 400 сайтов, среди которых – "ВКонтакте", "Одноклассники", поисковые сервисы и электронная почта Mail.ru, "Яндекса" и Rambler, новостные агрегаторы, сервисы доставки еды и другие.