Портрет Бродского на улице Пестеля закрасили по решению завхоза школы

Закрасить граффити с портретом поэта Иосифа Бродского напротив дома Мурузи на улице Пестеля решила завхоз школы №189, сообщает "Фонтанка.ру".

В администрации Центрального района сообщили, что районный Жилкомсервис №1 не причастен к закрашиванию граффити. Представители районных властей предположили, что это могла сделать школа, поскольку портрет поэта оказался на ее территории.

Завхоз школы в разговоре с журналистами призналась, что распорядилась закрасить граффити. Она объяснила это тем, что в школе "ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя".

"Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити", - приводятся слова завхоза.

Очень реалистичный портрет Бродского на улице Пестеля напротив дома, в котором он жил, появился вечером 24 мая, в честь 80-летнего юбилея поэта. Утром прохожие увидели, что граффити закрасили.