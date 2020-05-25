Экс-вице-премьер Шувалов прокомментировал новости о своём "авиавизите" в Австрию

Руководитель ВЭБ, бывший вице-премьер правительства Игорь Шувалов заверил РБК, что ни он, ни его родственники не выезжали из России во время пандемии коронавируса.

"Нет, все члены семьи в этот сложный период были со мной в Москве", - отчитался чиновник, подчеркнув, что посещает рабочий офис, но только предохраняясь СИЗ.

Недавно "МБХ медиа" обнаружило, что бизнес-джет с бортовым номером LX-MOW, якобы принадлежащий Шувалову, летал в Зальцбург. Ранее этот же самолет летал в Финляндию.

Позднее издание опубликовало официальный комментарий МИД Австрии, где утверждалось, что для самолета было сделано исключение, поскольку он прилетал, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии".