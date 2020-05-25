Захватившему заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве предъявили обвинение

Захватившему заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве Алексею Барышникову предъявили обвинение, передает агентство "Москва" со ссылкой на Хамовнический суд столицы.

По словам представителей суда, Барышникову предъявили обвинение по ст. 206 УК РФ (захват заложника). Следствие ходатайствует о его аресте.

Днем 23 мая Барышников захватил заложников в отделении "Альфа-банка", угрожая взорвать помещение. Полицейские вступили с ним в переговоры и вскоре задержали при штурме. Взрывчатки при мужчине не оказалось. Свою вину задержанный признал. Никто не пострадал.