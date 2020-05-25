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13:40

Депутаты хотят вызвать на заседание ЗакСа главного санитарного врача Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты хотят вызвать на заседание ЗакСа главного санитарного врача Петербурга

Депутаты Заксобрания Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Ольга Ходунова, Оксана Дмитриева, Максим Резник и Михаил Амосов обратились к председателю парламента Вячеславу Макарову с просьбой вызвать на грядущее заседание главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову.

Парламентарии желают задать чиновнице ряд волнующих их вопросов и прояснить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

К посланию на имя Макарова прикреплен перечень наиболее значимых для дискуссии тем. В частности, депутатов интересуют "похоронные" ограничения; потребность горожан в полноценной и точной COVID-картине; контроль за состоянием поступающих в стационар пациентов; выдача санитарного паспорта при перепрофилировании медучреждений для приёма зараженных граждан; запрет для врачей на совмещение работ в различных медорганизациях; поручить комитету по соцполитике и районным администрациям поставить на учет и мониторить состояние всех лиц старше 65 лет и инвалидов; соблюдение положений Трудового кодекса в отношении сотрудников подведомственных Роспотребнадзору учреждений.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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