Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж из-за эпидемии коронавируса.

Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на зарубежные поездки.

"Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за границу", - сказал Мишустин.

Он отметил, что за несколько дней отдыха "можно заплатить слишком большую цену", и нужно исключить "даже малейшую возможность" повторного ввоза вируса. Премьер подчеркнул, что лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране.

С 1 июня в некоторых регионах России откроются санатории с медицинской лицензией, сообщил Мишустин. По его словам, "на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке" можно будет говорить о "запуске курортов в полном объеме".