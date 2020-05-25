Активиста Иванкина задержали у суда, где идет заседание по делу "Сети"

У здания 1-го Западного окружного военного суда полицейские задержали активиста Павла Иванкина, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Иванкин пришел к суду поддержать фигурантов дела "Сети"*, которые сейчас находятся на заседании. Он был без плаката, когда его задержали полицейские. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, за что он задержан, Иванкин уже из автозака предположил, что за пикет на Аничковом мосту. При этом один из полицейских спросил активиста: "А что вы нас вчера не дождались?".

Накануне, 24 мая, Иванкин вышел в пикет с напоминанием о заседании по делу "Сети". Тогда обошлось без задержания.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев